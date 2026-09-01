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ИА Регнум

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Эрдоган предложил Путину вместе дать старт АЭС «Аккую»

Эрдоган предложил Путину вместе дать старт АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 сентября предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе дать старт строящейся на турецкой территории АЭС «Аккую».

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