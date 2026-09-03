Politico: 11 стран ЕС хотят обходить вето при принятии решений

Одиннадцать стран Евросоюза, включая Францию и Германию, предложили облегчить принятие внешнеполитических решений ЕС в обход вето отдельных государств, в том числе расширив использование голосования квалифицированным большинством, сообщает Politico со ссылкой на совместное письмо глав МИД этих стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Президент Финлянд...
- В Раду внесли зак...
- Трамп вновь обвин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым