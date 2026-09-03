Politico: 11 стран ЕС хотят обходить вето при принятии решений

Одиннадцать стран Евросоюза, включая Францию и Германию, предложили облегчить принятие внешнеполитических решений ЕС в обход вето отдельных государств, в том числе расширив использование голосования квалифицированным большинством, сообщает Politico со ссылкой на совместное письмо глав МИД этих стран.