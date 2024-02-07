Посольство России назвало блокировку ВГТРК на YouTube подавлением инакомыслия

Блокировка региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) на видеохостинге YouTube говорит об "очередной попытке подавления инакомыслия в Соединенных Штатах".
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