5 TV Shows You May Not Know Were Adapted From DC Comics

From Netflix's Sweet Tooth to The CW's iZombie, here are five popular television shows you probably never knew were DC Comics adaptations.
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