Клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова продолжили традицию проведения предновогодних теннисных турниров в честь памяти Юрия Лужкова

14 декабря в спортивно-развлекательном клубе «Мультиспорт» в Лужниках при поддержке Фонда Юрия Лужкова прошел традиционный зимний теннисный турнир памяти Юрия Михайловича «Кожаная кепка» в парном разряде среди любителей.
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