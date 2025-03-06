Глава Госдепа Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

Руководитель американского Государственного департамента Марко Рубио назвал украинский конфликт прокси-войной между Соединенными Штатами, которые оказывают помощь киевской стороне, и Российской Федерацией.
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