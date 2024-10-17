Иностранцы, переехавшие в Россию, поделились своим опытом переселения

АНО «Областное кадровое агентство» организовало в Нижнем Новгороде круглый стол, где иностранные гости, переехавшие в нашу страну, поделились своим опытом переселения и рассказали о причинах такого выбора.
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