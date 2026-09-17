Сквер Волкова в Калуге засадят новым газоном за 3,8 млн рублей

На обновление газона в сквере Волкова в Калуге потратят 3,84 млн рублей. Подрядчик заменит грунт на площади 4,7 тыс кв.
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