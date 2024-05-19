Два взрыва произошли в Славянском районе Кубани из-за атаки украинских дронов

Украинские военные атаковали Краснодарский край при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате в регионе произошли два взрыва, написал в своем Telegram-канале глава Славянского района Кубани Роман Синяговский.
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