Президент Азербайджана требует от Москвы компенсаций и наказания виновных

Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных и компенсации в связи с катастрофой самолета AZAL Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV заявил, что российские власти должны были своевременно признать свою вину за крушение самолета в Актау, принести извинения Азербайджану и донести это до общественности.