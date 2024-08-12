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Государство-ЧВК: Зеленский намерен уничтожить Украину. Этого требует Запад, этого хочет он сам

Государство-ЧВК: Зеленский намерен уничтожить Украину. Этого требует Запад, этого хочет он сам

Фото: europarl.europa.eu Сегодня 750 прочитали Великобритания окончательно превратила “Незалежную” в свою огромную прокси-армию.

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