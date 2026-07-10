Два акционера отсудили у «Газпрома» дивиденды и взыскивают компенсацию за задержку

Два акционера «Газпрома» — Сергей и Леонид Харченко, чьи бумаги находились под управлением зарегистрированной на острове Гернси VTBCamil, – отсудили невостребованные дивиденды и теперь взыскивают проценты за пользование чужими денежными средствами, следует из арбитражной картотеки .
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