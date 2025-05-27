В обломочном диске далекой звезды впервые нашли следы водяного льда

В Солнечной системе такие простые летучие соединения, как вода, метан и молекулярный азот замерзают за так называемой «снеговой линией» — областью, температура в которой слишком низкая для конденсации этих веществ.
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