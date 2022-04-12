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Михеева рассказала, чем закончилась история с домогательством от знаменитого мужчины: «Дождаться, когда девушка уснет и пытаться что-то… Это отвратительно»

Михеева рассказала, чем закончилась история с домогательством от знаменитого мужчины: «Дождаться, когда девушка уснет и пытаться что-то… Это отвратительно»

Алла Михеева встретилась с Азаматом Мусагалиевым и рассказала о том, через что ей порой приходится проходить ради любимой работы в «Вечернем Урганте».

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