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Генпрокурор РФ предложил наказывать за нереализацию инвестпрограмм в энергетике

Генпрокурор РФ предложил наказывать за нереализацию инвестпрограмм в энергетике

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству страны разработать механизмы по привлечению к ответственности снабжающие организации за отказ от модернизации сетей по инвестиционным программам, в которых заложены деньги потребителей.

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