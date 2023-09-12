Генпрокурор РФ предложил наказывать за нереализацию инвестпрограмм в энергетике

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству страны разработать механизмы по привлечению к ответственности снабжающие организации за отказ от модернизации сетей по инвестиционным программам, в которых заложены деньги потребителей.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству страны разработать механизмы по привлечению к ответственности снабжающие организации за отказ от модернизации сетей по инвестиционным программам, в которых заложены деньги потребителей.
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