В преддверии 8 Марта в колледже прошло воспитательное мероприятие: ´Горжусь своим предназначением!´. Цель мероприятия - воспитать нравственные качества личности, заботливое отношение к мамам, бабушкам, сестрам, привить чувство любви и уважения к женщине.
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