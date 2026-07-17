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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Официант в Яровом нечаянно отдал клиенту чужую карту и тот хорошо отдохнул еще в двух кафе

Официант в Яровом нечаянно отдал клиенту чужую карту и тот хорошо отдохнул еще в двух кафе

Как выяснилось, карта принадлежала женщине, которая приехала из Иркутской области Отдых в Яровом за чужой счет обернулся для 26-летнего жителя Новосибирской области уголовным делом, сообщает алтайское МВД.

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