Зимой не будет света и пойдут гробы. Настроения резко изменятся – Арестович

Общественное мнение на Украине и отношение к конфликту может резко поменяться к зиме. Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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