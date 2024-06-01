Зимой не будет света и пойдут гробы. Настроения резко изменятся – Арестович

Общественное мнение на Украине и отношение к конфликту может резко поменяться к зиме. Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».