Дженнифер Лопес защитила дочь от агрессивного папарацци на премьере «Отелло»

На бродвейской премьере «Отелло» Дженнифер Лопес вновь продемонстрировала свой сильный характер. На премьеру в театре «Бэрримор» Дженнифер Лопес пришла не одна, а в компании своей 17-летней дочери Эмми, что не осталось незамеченным для папарацци.