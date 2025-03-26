Дженнифер Лопес защитила дочь от агрессивного папарацци на премьере «Отелло»

На бродвейской премьере «Отелло» Дженнифер Лопес вновь продемонстрировала свой сильный характер. На премьеру в театре «Бэрримор» Дженнифер Лопес пришла не одна, а в компании своей 17-летней дочери Эмми, что не осталось незамеченным для папарацци.
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