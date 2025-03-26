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Дженнифер Лопес защитила дочь от агрессивного папарацци на премьере «Отелло»

Дженнифер Лопес защитила дочь от агрессивного папарацци на премьере «Отелло»

На бродвейской премьере «Отелло» Дженнифер Лопес вновь продемонстрировала свой сильный характер. На премьеру в театре «Бэрримор» Дженнифер Лопес пришла не одна, а в компании своей 17-летней дочери Эмми, что не осталось незамеченным для папарацци.

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