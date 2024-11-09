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Только мясо. Врач разобрала самую модную среди звезд диету

Только мясо. Врач разобрала самую модную среди звезд диету

В соцсетях и среди звезд модна белковая или мясная диета. А в ней есть польза? Об этом aif.ru рассказала старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Мария Жарова: «В последнее время мясная диета стала популярной среди тех, кто хочет быстро похудеть.

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