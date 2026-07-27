НАТО расширяется на Восток: в Москве узнали о планах США создать аналог блока в Азии

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. США, страны Европы и их ключевые союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе работают над созданием нового военно-политического объединения, которое может стать аналогом НАТО.
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