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Царьград

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Сестра Грэма* не стала голосовать за санкции против России и Ирана

Сестра Грэма* не стала голосовать за санкции против России и Ирана

Родственница политика временно заняла его место в Сенате США.Сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма*, Дарлин Грэм, временно назначенная на его место от штата Южная Каролина, не участвовала в процедурном голосовании по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.

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