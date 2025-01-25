Фильм «Шакал» и методы работы Американских и Израильских спецслужб*

*- Это эссе написано после просмотра документального фильма из цикла «Секретные материалы», прошедшего 23 января 2025 года по каналу «Звезда», об Иранской ядерной программе, и попытках западных спецслужб сорвать её.
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