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Анна Фролова триумфально побеждает на уникальном турнире "Открытие Байкала"

Анна Фролова триумфально побеждает на уникальном турнире "Открытие Байкала"

Анна Фролова выиграла турнир "Открытие Байкала", впервые состоявшийся на льду замерзшего озера. Фигуристка набрала 70,74 балла.

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