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У adidas дефицит футболок Месси, компания не ожидала столь высокого спроса. Растет выпуск подделок

У adidas дефицит футболок Месси, компания не ожидала столь высокого спроса. Растет выпуск подделок

Adidas не в состоянии удовлетворить спрос на футболки форварда Лионеля Месси. Как передает Marca, немецкий производитель спортивной одежды столкнулся с дефицитом футболок сборной Аргентины с 10-м номером по всему миру и во всех размерных категориях.

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