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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о деле «Ман Сити»: «Надеюсь, что для них все закончится хорошо – то, что они делали на поле, было невероятно. Все трофеи, которые они завоевали, заслуженны»

Главный тренер «ПСЖ»  Луис Энрике поделился мнением о деле «Манчестер Сити».  Ранее независимая комиссия АПЛ признала « Ман Сити » виновным в 114 нарушениях финансовых правил за период с 2009 по 2018 год.

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