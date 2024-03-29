Выступление Байдена прервали криками о ядерной войне с Россией

Протестующие выступили против политики в отношении палестино-израильского конфликта Протестующие криками о ядерной войне с Москвой прервали выступление президента США Джо Байдена в Нью-Йорке в рамках избирательной кампании демократа, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.