Выступление Байдена прервали криками о ядерной войне с Россией

Протестующие выступили против политики в отношении палестино-израильского конфликта Протестующие криками о ядерной войне с Москвой прервали выступление президента США Джо Байдена в Нью-Йорке в рамках избирательной кампании демократа, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.
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