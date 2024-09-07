Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Кубинец из Гаваны рассказал, почему верит в русскую астрологию

Кубинец из Гаваны рассказал, почему верит в русскую астрологию

Фото: coffeepapa.ru Мистика и магия всегда привлекали Энрике Гарсию, 42-летнего кубинца из Гаваны. Несмотря на то, что он вырос в семье, исповедующей католицизм, Энрике с детства интересовался восточными учениями и оккультными науками.

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