Кубинец из Гаваны рассказал, почему верит в русскую астрологию

Фото: coffeepapa.ru Мистика и магия всегда привлекали Энрике Гарсию, 42-летнего кубинца из Гаваны. Несмотря на то, что он вырос в семье, исповедующей католицизм, Энрике с детства интересовался восточными учениями и оккультными науками.