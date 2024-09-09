Власти Читы ищут решение проблемы неприятного запаха с очистных

Сити-менеджер Читы Инна Щеглова в эфире ВГТРК поделилась планами по улучшению инфраструктуры города. В частности, она рассказала о проекте реконструкции очистных сооружений, систем водоотведения и водоснабжения, который уже включен в мастер-план города.