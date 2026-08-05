Снова вместе: «Близкие люди» открывают новый театральный сезон

«Близкие люди» возвращаются - и это по-настоящему знаковое событие для театралов. Легендарная комедия «Современного театра антрепризы», которая в июне стала идеальным финальным аккордом сезона, теперь открывает новый театральный год.
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