В сенате США предрекли «драматический перелом» в украинском конфликте

В украинском конфликте может произойти «драматический перелом» в пользу России. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса, его выступление опубликовано в YouTube-канале Forbes Breaking News.
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