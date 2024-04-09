Разработчики TikTok анонсировали новую социальную сеть TikTok Notes

Пользователи TikTok стали получать уведомления о скором запуске нового приложения TikTok Notes. По информации портала TechCrunch, данное приложение позволит пользователям публиковать фотографии и просматривать уже существующие публикации в их TikTok-аккаунтах.
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