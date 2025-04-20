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Группировка "Днепр" ликвидировала свыше 100 бойцов ВСУ и склад боеприпасов

Группировка "Днепр" ликвидировала свыше 100 бойцов ВСУ и склад боеприпасов

Министерство обороны РФ сообщает: благодаря действиям группировки "Днепр" более 100 украинских военнослужащих и склад боеприпасов ликвидированы в районах Новояковлевки и Степногорска Запорожской области, улучшив тактическое положение российских сил.

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