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Свежие комментарии

  • Алексей
    Во всём обвинять Евреев глупо. Подумайте кто им дал Религию, какова их главная задача исходя из их Религии? Постольку...Моральный камертон
  • Александр Салтановский
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    Если у них были деньги на релокацию на святую землю, то пусть сами себя и возвращают- хоть пешком, хоть на байдаркахИзраильский "оази...

Моральный камертон

Моральный камертон

Давно так не смеялся. И вы сейчас поймёте, почему.«Financial Times» цитирует десятки западных чиновников и дипломатов, которые жалуются, что «поддержка Израиля со стороны Запада «отравила усилия» по перетягиванию стран «глобального Юга» на сторону Украины».

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да пожалуй, что главное зло на Земле это пиндостАн - США, а корень этого зла - евреи!
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9 час.
Игорь Кузнецов
Не &quot;евреи&quot;, а жиды. Могу согласится что среди евреев &quot;жидов&quot; больше, чем в других нациях.
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9 час.
А
Алексей
Во всём обвинять Евреев глупо. Подумайте кто им дал Религию, какова их главная задача исходя из их Религии? Постольку-поскольку проекту Глобализации приходит конец &quot;Кукловоды&quot; разрушат Израиль и тем самым распылят всех Евреев-иудеев по всей Планете с тем, чтобы они выполнили своё предназначение - Захват власти над всей Планетой-Землёй. Поэтому надо выступать в защиту Израиля.
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14 мин.

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