Моральный камертон

Да пожалуй, что главное зло на Земле это пиндостАн - США, а корень этого зла - евреи!

Не "евреи", а жиды. Могу согласится что среди евреев "жидов" больше, чем в других нациях.

А

Алексей

Во всём обвинять Евреев глупо. Подумайте кто им дал Религию, какова их главная задача исходя из их Религии? Постольку-поскольку проекту Глобализации приходит конец "Кукловоды" разрушат Израиль и тем самым распылят всех Евреев-иудеев по всей Планете с тем, чтобы они выполнили своё предназначение - Захват власти над всей Планетой-Землёй. Поэтому надо выступать в защиту Израиля.