Давно так не смеялся. И вы сейчас поймёте, почему.«Financial Times» цитирует десятки западных чиновников и дипломатов, которые жалуются, что «поддержка Израиля со стороны Запада «отравила усилия» по перетягиванию стран «глобального Юга» на сторону Украины».
Моральный камертон
Комментарии
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Александр Салтановский
Да пожалуй, что главное зло на Земле это пиндостАн - США, а корень этого зла - евреи!
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9 час.
Игорь Кузнецов
Не "евреи", а жиды. Могу согласится что среди евреев "жидов" больше, чем в других нациях.
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9 час.
А
Алексей
Во всём обвинять Евреев глупо. Подумайте кто им дал Религию, какова их главная задача исходя из их Религии? Постольку-поскольку проекту Глобализации приходит конец "Кукловоды" разрушат Израиль и тем самым распылят всех Евреев-иудеев по всей Планете с тем, чтобы они выполнили своё предназначение - Захват власти над всей Планетой-Землёй. Поэтому надо выступать в защиту Израиля.
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14 мин.
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