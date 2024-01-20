В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина. Фото

В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина. Автомобиль, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
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