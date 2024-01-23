«Питтсбург» потерпел поражение от «Аризоны», Малкин отдал голевой пас и забил в свои ворота

В регулярном чемпионате НХЛ «Аризона» на своей площадке обыграла «Питтсбург» — 5:2. После двух периодов разница в счете была минимальной – 3:2, но в начале третьей 20-минутки «Пингвины» пропустили четвертый гол при курьезных обстоятельствах.
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