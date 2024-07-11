Neon White добралась до консолей Xbox Series X/S и Xbox One Разработчик Angel Matrix и издатель Anna...

Neon White добралась до консолей Xbox Series X/S и Xbox OneРазработчик Angel Matrix и издатель Annapurna Interactive объявили в декабре прошлого года, что их скоростной шутер от первого лица Neon White наконец-то выйдет на консолях Xbox в 2024 году.
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