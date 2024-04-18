Собянин: В Москве продолжится разработка новых стандартов медицинской помощи

Новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи сформируется к концу 2028 года В рамках программы модернизации городского здравоохранения в Москве построено и реконструировано лечебных учреждений общей площадью почти 2 млн кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии