В Рязанской области из-под воды высвободились дорога и 132 дачи

Теперь уровень воды в черте Рязани составляет 358 см. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 23 см и достиг 495 см, в Касимове — понизился на 9 см и составил 646 см, в реке Мокша у Кадома — снизился на сантиметр до 616 см.