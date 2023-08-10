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Кубок Республики Башкортостан. «Автомобилист» против «Металлурга», «Салават» примет московское «Динамо»

В 1-м туре «Автомобилист» сыграет с «Металлургом», «Салават Юлаев» примет московское «Динамо». Кубок Республики Башкортостан 1-й тур Автомобилист – Металлург – 13:00 Салават Юлаев – Динамо Москва – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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