🇺🇦В Полтаве ТЦКшники совместно с полицаями в жёсткой форме моГилизовали двух хлопцев Прохожие пытаются этому помешать, но безуспешно #ВСУ #ТЦК #Полтава #Мобилизация #Могилизация.
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🇺🇦В Полтаве ТЦКшники совместно с полицаями в жёсткой форме моГилизовали двух хлопцев Прохожие пытаются этому помешать, но безуспешно #ВСУ #ТЦК #Полтава #Мобилизация #Могилизация.
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