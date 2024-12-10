24 здания остались в Новосибирске без тепла в 20-градусный мороз

Прокуратура начала проверку после аварии на теплотрассе в Дзержинском районе.В Новосибирске во вторник, 10 декабря, произошла авария на теплотрассе в Дзержинском районе: в результате без тепла в 20-градусный мороз остались 24 здания на улице Гоголя и на проспекте Дзержинского.