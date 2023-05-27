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Народный артист России Александр Пашутин резко раскритиковал Артура Смольянинова

Народный артист России Александр Пашутин резко раскритиковал Артура Смольянинова

Народный артист России Александр Пашутин подверг резкой критике Артура Смольянинова (признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

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