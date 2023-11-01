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ЦАХАЛ: ракетные катера Израиля вошли в Красное море для укрепления обороны

ЦАХАЛ: ракетные катера Израиля вошли в Красное море для укрепления обороны

Ракетные катера еврейского государства вошли в акваторию Красного моря с целью укрепления обороны. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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