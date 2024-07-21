Глава «Авангарда» Аверин не встречался с Крыловым: «Это и не требовалось. В последние годы клуб достиг высокого уровня – все это исключительно благодаря «Газпром нефти»

– Приступая к работе в «Авангарде», консультировались ли с вы с предшественником на вашей должности Александром Крыловым, который считается опытным спортивным управленцем? – Личного контакта не было, все дела были переданы на уровне операционного менеджмента, так что это и не требовалось.