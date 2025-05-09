Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ПВО РФ за неделю сбила 32 управляемые авиабомбы ВСУ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 32 управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1 615 беспилотников самолетного типа.

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