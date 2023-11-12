Германия и ЕС отказывают Украине в военной помощи на 20 млрд евро. Почему возникло сопротивление? Елена ВайленкоНедавние сведения от дипломатического источника Reuters свидетельствуют о том, что Германия и некоторые другие страны Евросоюза выступают против выделения военной помощи Украине в размере до 20 млрд евро.
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