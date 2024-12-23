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Америку поставил на уши неожиданный русский герой! Такого не было почти 40 лет: вратарь Кочетков переписал историю

Америку поставил на уши неожиданный русский герой! Такого не было почти 40 лет: вратарь Кочетков переписал историю

Он выдал две голевые передачи за матч.Матч между «Нью-Йорк Ренйджерс» и «Каролина Харрикейнз», состоявшийся вечером воскресенья по московскому времени, превратился в дуэль российских вратарей.

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