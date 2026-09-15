В Севастополе продемонстрировали возможности адаптивного спорта и физкультуры

Во Дворце водных видов спорта севастопольцы ознакомились с адаптивным спортом. В Севастополе каждый желающий мог узнать о возможностях занятий адаптивным спортом и физкультурой.
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