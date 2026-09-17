ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Армия России ночью нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
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